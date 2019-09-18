Bankalarda Futbol Heyecanı
Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta maçları başladı.
18/09/2019
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta maçları başladı.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen turnuvada üçüncü haftanın açılış maçında B Grubunda lider Limasol Türk Kooperatif Bankası ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 7-4 galip ayrılan KKTC Merkez Bankası, puanını 6'ya yükseltti. turnuvaya bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile devam edilecek.
Maç Programı
18 Eylül Çarşamba
Asbank-Capital Bank
Garanti BBVA-TEB
B Grubu Puan Durumu