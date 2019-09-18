Bankalarda Futbol Heyecanı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta maçları başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen turnuvada üçüncü haftanın açılış maçında B Grubunda lider Limasol Türk Kooperatif Bankası ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 7-4 galip ayrılan KKTC Merkez Bankası, puanını 6'ya yükseltti. turnuvaya bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile devam edilecek.

Maç Programı

18 Eylül Çarşamba

Asbank-Capital Bank

Garanti BBVA-TEB

B Grubu Puan Durumu







