Bankaları tahsili gecikmiş alacakları arttı

Bankaların Türk Lirası cinsinden tahsili gecikmiş alacaklar toplamı 2017 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın yani 2016 yılının Aralık ayına göre 4 Milyon 424 Bin TL azalmışken, Bankaların tahsili gecikmiş alacaklar toplamı 2018 yılının ilk 4 ayında ise bir önceki yılın yani 2017 yılının Aralık ayına göre 4 Milyon 889 Bin TL arttı.

Uzmanlar, KKTC Merkez Bankası’nın, bankalara verdiği mevduat faizlerini piyasa koşullarına binaen bir an önce yükseltmeme durumunda, bankaların borç faizi artış oranı normalin üstünde olacağından insanların borç ödeme kapasitesinde çok daha ciddi sıkıntılar doğacağını ifade ediyor.