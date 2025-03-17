Bankaların Aktif Büyüklüğü 330 Milyara Dayandı

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü (konsolide bilanço), Aralık 2023’e kıyasla yüzde 44.06 oranında artarak, 329 milyar 507,3 milyon TL’ye ulaştı. Aralık 2023’te aktif büyüklük 228 milyar 781 milyon TL idi.

2024 yılının ilk çeyreği sonunda konsolide bilanço yüzde 11.09 artışla 254,1 milyar TL’ye; ikinci çeyrekte yüzde 6.89 artışla 271,6 milyar TL’ye; üçüncü çeyrekte de yüzde 11.15 artışla 302,1 milyar TL’ye çıktı. Son çeyrekteki artış oranı ise yüzde 9.4 düzeyinde hesaplandı.

BANKALARIN PAYLARI

2024 yılındaki 329,5 milyarlık aktif büyüklük içinde kamu eliyle yönetilen bankaların aktif toplamı 59 milyar 594,6 milyon lira (payı yüzde 18.09) düzeyinde; özel sermayeli bankaların aktif toplamı 137 milyar 743,1 milyon lira (payı yüzde 41.80) düzeyinde ve şube bankalarının aktif toplamı da 132 milyar 169,6 milyon lira (payı yüzde 40.11) düzeyinde gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası’nın 2024 yılının dördüncü çeyrek raporuna göre; 2023 yılına kıyasla kamu ve özel bankaların paylarında düşüş, şube bankalarının payında ise ciddi oranda artış olduğu saptandı.

Sektörün konsolide bilanço büyüklüğünün 120 milyar 513,8 milyon lirasının (yüzde 36.57) “Türk Parası”; 208 milyar 993.4 milyon lirasının (yüzde 63.42) da “Yabancı Para” olduğu hesaplandı.

PASİFLERİN YÜZDE 81’İ MEVDUAT

Aralık 2023 - Aralık 2024 döneminde bankacılık sektörünün pasif yapısını oluşturan kalemler payları yönünden değerlendirildiğinde, mevduat ve bankalara borçlar kalemlerinin paylarında azalış, diğer pasifler ve özkaynaklar kalemlerinin payında ise artış olduğu görüldü.

Aralık 2024 itibarıyla, pasif toplamının yüzde 77.8’ini 256,3 milyar lira ile sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduat oluşturdu. Pasifler içinde özkaynakların payı yüzde 10.32, bankalara borçların payı yüzde 5.95, diğer pasiflerin payı da yüzde 5.93 düzeyinde açıklandı.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay ise yüzde 39.74 (87,8 milyar TL) ile kredilere ait.