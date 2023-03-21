“Bankaların ileri derecede kar odaklı hareketinin önüne geçilmeli”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar meclis kürsüsünden seslenerek dünya bankalarında yaşanan krize ve ülkemize etkilerine işaret etti. Akpınar, “Dünya Ekonomisindeki Panik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” konulu konuşmasını gerçekleştirerek Merkez Bankası, Başbakan, hükümet ve muhalefete açık çağrıda bulundu. “Tedbirleri almazsak ilerleyen günlerde yaşanacakların hesabını hiçbirimiz veremeyiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta ABD’deki 2008’den sonra en büyük banka iflasına tanık olunduğunun altını çizen Akpınar, aynı hafta New York’taki bir bankanın da satıldığını hatırlattı ve son olarak İsviçre’de bulunan bir bankanın daha satıldığına işaret ederek, yaşanan likidite sorununun ülkemize de yansıyacağını belirtti.

ABD’de yaşanan bankacılık sektöründeki krizin AB’ye de taşındığını belirten Akpınar, “Ekonomistler bu duruma henüz bir kriz demekten imtina ediyor. Bu durumda bir tedirginlik ya da endişe demeyi tercih ediyorlar” dedi.

“DÜNYA EKONOMİSİNİN NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLAMAMIŞSINIZ”

Covid-19’un küresel bir pandemiye dönüşümü bunun getirdiği ekonomik zorlukların, ardından yaşanan ve devam eden Rusya Ukrayna Savaşı’nın getirdiği gıda, yakıt ve ham madde tedarik zinciri sıkıntıları ve sebep olduğu enflasyon şok dalgalarının devam ettiğine işaret ederek, “ABD’deki bir banka batarsa batsın diyorsanız dünya ekonomisinin nasıl işlediğini henüz anlamamışsınız demektir” ifadelerine yer veren Akpınar, küresel ekonomik dalgalanmalardan KKTC’nin de etkilendiğini savundu.

Dolar /TL paritesindeki hareketliğin ekonomiyi ve özel sektörü daha önce olduğu gibi yeniden etkileyeceğini kaydeden Akpınar, “Böyle bir büyük ekonomik bir resim içerisinde ülkemizdeki vatandaşlarımızdan her şey yolunda gidiyormuş gibi davranmaya devam etmelerini bekleyen bir finans politikası güden bankacılık anlayışı yanlıştır” dedi.

“Yaklaşık son 10 yıldır dövize endeksli çalışan ekonomimizdeki çarklar yavaşlamaya ve son üç yıldır en zayıf noktasına gelindiği malumunuzdur. Ülkemizde rekor üstüne rekor kıran fiyatlar, rekor enflasyon rakamları, rekor kıran gayrimenkul fiyatları kendi insanımızın alım gücü eriyor ve her geçen gün yoksullaşırken verilen yanıtlar ise hep aynı” şeklinde sözlerine devam eden Akpınar, ülkemizdeki bankaların halkın sorunlarına çare olacak finansal araçlara erişimini sağlayamadığını dile getirdi.

KKTC’deki yerel bankalarda KKTC’de kurulu TC bankaların da yaşanan sert tutum ile bireylerin ve özel sektörün kaderlerine terk edildiğini ifade eden Akpınar, “Merkez Bankamız bu yönde hükümetimizle sürekli istişare oluşturmalı ve özel sektörü koruyacak acil önlem açılımlarına hazırlanmalıdır. Şu an özel sektör ve bireyler ciddi tehdit altındadır. Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz ileri derecede resesyon döneminde bankalarınızın ileri derecede kar odaklı hareketinin önüne geçilmelidir. Bankalarımız kar yarışında birbirleri ile yarışırken özel sektörün bu süreçte acilen koruma altına alınması şarttır hükümetimize bu yönde acil tedbir çağrısı yapıyorum. TC’nin ülkemizde bulunan kamu bankalarının Türkiye merkezli yönetimsel haciz girişimlerine Merkez Bankamız ve hükümetimiz ivedilikle dur demelidir. Başbakanımıza, hükümetimize, muhalefetimize açık çağrı yapıyorum gerekli önlem ve tedbirleri almaz isek ilerleyen günlerde yaşanacakların sonuçlarını hiçbirimiz veremeyiz” dedi.

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21/03/2023 18:45