Bankanın hesabındaki paraları kumarda harcadığını itiraf etti

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü Bahar Korakan ile eşi Üstün Ulutaş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Öjen Açıkada olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlemekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, meselenin polisin bilgisine 06.11.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, paraların akıbetinin araştırıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı Ulutaş’ın avukatı, müvekkilinin paraların bankadan alınmasıyla alakası olmadığını, suçla hiçbir bağlantısının olmadığını hatta olaydan haberi olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.