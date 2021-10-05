Bankaya sahte Euro verdiler

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salihu Ismaıl, Ahmad Abubakar Sadıq ve Abdulaziz Iliyasu Garba mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Doğukan Can, zanlıların "Sahte banknot tasarrufu” ve “Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 04.10.2021 tarihinde 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da Türkiye İş Bankası Şubesinde Lefkoşa'da sakin Salihu Ismaıl ve Ahmad Abubakar Sadıq'ın tasarruflarında bulundurdukları toplamda 2500 Euro olan sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknotları vezne görevlisine verip tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, ayni gün Ahmad Abubakar Sadıq'e ait Gönyeli’deki ikametgâhında Mahkeme Emri ile yapılan arama esnasında ayni adreste sakin Abdulaziz Iliyasu Garba’nın tasarrufunda 1500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtip, üç zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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05/10/2021 13:27