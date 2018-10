Banksy'nin Kırmızı Balonlu Kız eseri kendini öğütmesine rağmen satıldı

İngiliz sanatçı Banksy'nin dünyaca ünlü 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eserini 1 milyon sterline satın alan koleksiyonerin, kendini öğüten eseri yine de satın alacağı açıklandı.

Dünyaca ünlü duvar resmi sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon sterline satılmasının hemen ardından içerisine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendini yok etmişti.

Sotheby's, Avrupalı koleksiyonerin eserin artık sanat tarihine damga vurduğunu düşündüğü için alış işlemini gerçekleştirmeye karar verdiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan koleksiyonerin, "İlk başta şoke oldum, ama daha sonra kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım" dediği bildirildi.

Kendini imha etmesinin ardından esere 'Love is in the Bin' (Çöpteki Aşk) ismi verildi.

Sotheby's müzayede evinin çağdaş sanat bölümü müdürü Alex Branczik, "Sanatçının yeni ismiyle 'Love is in the Bin' adlı eserinin satıldığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu eser, bir müzayede sırasında canlı canlı yaratılan tarihteki ilk sanat eseri" açıklamasını yaptı.

'PARÇALAMA ESERİN DEĞERİNİ ARTIRDI'

Eserin kendini parçalara ayırmasının ardından, değerinin ikiye katlanmış olabileceği belirtiliyor.

Fransız sanat dergisi Artension'dan uzman Mikael Faujour, "Banksy, bu sanat eserini parçalayarak onu satın alan kapitalistleri hakir gördüğünü düşünüyor olabilir, ancak yanılıyor" diyor:

"Eserden geriye kalanlar yeni bir prestije kavuşacak ve eserin maddi olarak değeri de artacak."

Sanat piyasasındaki fiyatları izleyen Artprice isimli firmanın başındaki isim, Thierry Ehrmann da aynı fikirde.

"Şu an 2 milyon eurodan fazla ediyor olabilir" diyor.

Paris'teki Artcurial müzayede evinden uzman Arnaud Oliveux de Banksy'nin eserin tamamını parçalamadığına dikkat çekiyor ve başka bir şeye dönüştüğünü söylüyor.

Sotheby's sanat eserinin kendini imha edeceğinden haberlerinin olmadığını söylüyor, ancak bazı sanat uzmanları bunun onların bilgisi olmadan mümkün olamayacağını savunuyor.

Bu fikrin savunucuları, sanat eserlerinin ve çerçevelerinin genellikle satıştan önce dikkatlice incelendiğini kaydediyorlar.

'Kırmızı Balonlu Kız', satışın gerçekleştiği an izleyicilerin şaşkın bakışları altında parçalara ayrılmıştı.

Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı.

Banksy videonun altına düştüğü notta, "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt imha makinesi yerleştirmiştim" ifadesini kullandı.

Eser, 1 milyon 42 bin sterline satıldı.

'Love is in the Bin' eseri hafta sonu Londra'daki Sotheby's galerisinde sergilenecek.