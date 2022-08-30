Banu Alkan: Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından biri!

Bir döneme damgasını vuran 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz ay Magazin D aracılığıyla nişanlandığını duyurmuştu. Üç ay öncesinde gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, evleneceklerini açıklamıştı.

"BİR YERE GİDİP GELECEĞİM"

Alkan, geçtiğimiz gece ise Kuruçeşme'de yer alan bir gece klübünden çıkarken objektiflere takıldı. Kız kıza eğlenceye çıkan oyuncu, saatlerce arabasının gelmesini bekledi. Şoförünün, oyuncuya 'Bir yere gidip geleceğim' dediği ve aracı orada bırakıp gittiği öğrenildi.

Telefonu kapalı olan şoförüne ulaşamayan Banu Alkan, mekan görevlilerinden yoğun ilgi gördü. Saat sabah 04.00 olmasına rağmen, özel isteği yerine getirilerek Afrodit'e tatlı ikram edildi.

"TAKSİ İLE EVE DÖNECEĞİZ"

Şoför gelmeyince taksi ile mekandan ayrılma kararı alan Alkan, basın mensuplarıyla konuşarak kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Ünlü isim, "Kız kıza eğlenceye çıktık. Şoförümüz bizi bırakıp gitti. Bu yüzden taksi ile eve döneceğiz" açıklamasını yaptı.

ÇOK KONUŞULAN İDDİA!

Oyuncunun kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Kemal Yıldız ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar ortaya atılmıştı. Alkan’ın iş adamı olarak tanıttığı nişanlısının işsiz olduğu ve engelli olmadığı halde engelli maaşıyla geçindiği söylenmişti.

Canlı yayında Banu Alkan'ın, Kemal Yıldız'dan gelen evlilik teklifini kabul ettiği için çok pişman olacağını söyleyen Onur Akay, şöyle konuşmuştu:

Adını Kemal Yıldız olarak bildiğimiz şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız’dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hâlâ evli olduğu, iki yaşındaki kızının annesidir. Kendisi Hollanda’da engelli parası ile geçiniyor. Banu Alkan bir gün bana teşekkür edecek.

"BANU HANIM'I OYUNA GETİRİYORMUŞ"

Akay, sözlerine; "Doktor kontrollerine bastonla giderek; artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda’nın Roosendaal şehrinde 1+1 dairede kirada oturan Yıldız’ın ne bir işi, ne parası, ne evi, ne de arabası var. Banu Alkan’ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş. hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesi ile dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır görmüyormuş bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım’ı oyuna getiriyormuş" şeklinde devam etmişti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Bu iddialar kendisine hatırlatılınca Afrodit, "Gerekli yerlere başvurduk. Dava açacağım" ifadelerini kullandı. Alkan, nişanlısının engelli yardım parası aldığı söylentileri hakkında ise; "Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından birisi" demekle yetinerek, taksiye bindi.

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30/08/2022 11:36