Banyoda kıyafet ve havluları ateşe veren şahıs tutuklandı

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10/10/2023

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Banyoda kıyafet ve havluları ateşe veren şahıs tutuklandı

Korkuteli’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan L.S. (K-30) dün gece 02.00 sıralarında kaldığı odanın banyosunda muhtelif kıyafet ve havluları, tasarrufundaki çakmakla kasten yakarak ateşe verdi.

Meydana gelen yangın işyeri çalışanları tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, banyo banyodaki muhtelif kıyafet ve havlular yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı bahse konu oda ve binanın duvarları islendi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

10/10/2023 14:29
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TAGS: ateş, havlu, tutuklu,
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