Banyoda küfü yok eden formül! Küfün sırrı mikrofiber bezde mi saklı?

Banyolar, evlerimizin en ıslak, nemli bölümleridir. Oluşan buharın dışarı çıkmasını zorlaştıran küçük pencereleri ile banyolar aynı zamanda kurutulması da zor alanlardır. Hal böyle olunca banyoda oluşabilecek küf sorunu neredeyse kaçınılmazdır. Peki bu sorunun önüne nasıl geçilir? Küf nasıl temizlenmeli?

1

Nem, küfün gelişmesine sebep olur. Dolayısıyla duşunuzu kuru tutmak için yapabileceğiniz her şey küf riskini azaltmanıza da yardımcı olur.

2

Uzmanlar duş alırken banyo camınızı açık tutmanızı ve sonrasında da en az yarım saat camın açık kalması gerektiğini öneriyor.

3

Düzenli bir temizlik programı uygulamak; banyodaki havluları kurutmak yer paspaslarını sürekli kuru tutmak banyodaki küf oluşumunun önüne geçen basit önlemler olarak görülür.

4

Banyodaki küf oluşumu için duşu, havluları kuru tutmak çok önemli belki ancak bazen ne yapılırsa yapılsın banyolardaki küf oluşumu kaçınılmazdır. Bunun genel sebebi de banyo duvarının çatlak olması, eski olması ya da dış cepheden korunaksız olmasıdır.

5

Duşunuzda oluşan küfü temizlerken dikkatli olmanız gerekir çünkü küf bulunduğu bölgede kök salabilir ve çıkarılması zor olabilir.

6

Küfün temizliği için çamaşır suyuna benzer bir ürün olan hidrojen peroksit kullanmalısınız. Küflü bölgeye sürdüğünüz hidrojen peroksiti 10 dakika bekletin ve mikrofiber bir bezle silin. Mikrofiber bez kullanmak temizlikte birçok bez çeşidinden daha sağlıklı sonuç verir. Bu işlemi üç kez tekrarlamalısınız.

7

Küfü duşunuzdan temizledikten sonra, temizlik sırasında taşınmış olabilecek sporlar veya mikotoksinler gibi parçacıkları ortadan kaldırmak için tüm banyoyu derinlemesine bir kez daha temizlemelisiniz.

8

Tüm bu işlemlerin ardından sorunlu noktalarınızı dikkatle izleyin. Küf tekrar ortaya çıkarsa bu kez küfe sebep olan bölgeyi onarabilecek bir ustayla iletişime geçmeyi deneyin.