Banyoda sirke ile temizlenmesi gereken 8 alan

Sirke, temizlikte kullanıldığında tahmin edilenden çok daha fazla mikropları yok ediyor. Durum böyle olunca mikrop oluşmasına en yatkın olan banyolarda sirke kullanımı da kaçınılmaz oluyor. İşte, banyonuzda sirke ile temizleyeceğiniz 8 alan...

Yüksek maliyetli deterjanlar yerine uygun fiyatlı bir sirkeyle harikalar yaratabilir, banyonuzu hem hijyenik hem de pırıl pırıl yapabilirsiniz.

DUŞ BAŞLIĞI

Sert suyunuz varsa, duş başlığında birikintiler oluşabilir ve su akışını yavaşlatabilir. Sirke bu tortuları çözebilir ve duş kafanızı tekrar düzgün bir şekilde çalıştırabilir!

Duş başlığımızı çıkarın ve sirke dolu bir torbaya yerleştirin. Duş başlığınızı çıkarmak istemiyorsanız, duş başlığını sirke dolu poşete koyun ve ağzını lastikle sabitleyin.

Duş başlığı birkaç saat ya da gece boyunca sirke içinde bekletin. Suya batırıldığında, bir sünger veya fırça ile ovalayın ve kirecin kaybolduğunu göreceksiniz.

KOKU ÇUBUĞU

Koku çubuklarındaki koku bittiğini kavanozu beyaz sirke ile doldurun. Süper uygun fiyatlı ve harika bir koku gidericidir ve haftalarca banyo kokularını kontrol etmeye yardımcı olacak.

AYNA

1 parça su ve 1 ölçü beyaz sirke solüsyonu karıştırın ve banyo aynalarınızı temizlemek için kullanın. Sirke büyük bir temizleyicidir ve çizgi içermeyen bir parlaklık bırakır.

KLOZET

Klozet kasasının kenarındaki tortuların temizlenmesi gerçekten zor olabilir! Tortuları eritmek ve fırçalamalarını kolaylaştırmak için birkaç kağıt havluyu beyaz sirke ıslatın.

Sonra klozetinizin kenarına bu kağıt havluları yerleştirin. Sirke birkaç saatliğine sihrini çalıştırsın sonra kağıt havluları çıkarın ve temizleyin.

GİDER

Banyonuzda durmuş veya yavaş hareket eden bir gider mi var? Drenaja beyaz sirke, biraz karbonat koyun. Üzerine sıcak su dökün.

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

Sirke çok çeşitli yüzeyler için harika bir temizleyicidir. Bunun için kendiniz narenciye kokulu temizleyiciyi yapabilirsiniz.

MUSLUKLARI TEMİZLEYİN

Kireçli su, musluk ve musluk kolları etrafında hızla birikebilir. Musluklardaki kireç ve sert su lekelerini beyaz sirke ile yok edin.

SABUN VE ŞAMPUAN LEKELERİNİ YOK EDİN

Kimse küvetlerinde veya duşta sabun pisliğini ovuşturmak için saatler harcamak istemez. Ama sirke ile zorunda değilsiniz! Sonsuz ovma ihtiyacı olmadan zor sabun köpüğünden sirke ile kurtulabilirsiniz.

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25/09/2022 20:14