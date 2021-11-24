Bar çıkışı kavgasında zanlılar teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Haraç ve Ş.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlıların aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Yusuf Veziroğlu (E 23), Musa Kurtdağı (E-23) ve Ömer Faruk Arslan’ı (E-21) üzerlerine saldırıp adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettikleri esnada Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, zanlıların sabıkaları olduğuna değinip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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24/11/2021 14:52