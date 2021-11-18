Bar çıkışındaki kavgada 2 kişi tutuklandı 3 kişi aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Haraç ve Ş. B. (E-17) mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 15.11.2021 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa’da bir barın önünde Mehmet Haraç’ın önceki gün tutuklanan Ş.B ve aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürümekte olan 3 kişi ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların bardan çıkan Yusuf Veziroğlu (E 23), Musa Kurtdağı (E-23) ve Ömer Faruk Arslan’ı (E-21) üzerlerine saldırıp adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettikleri esnada Ömer Faruk Arslan’ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, aranan üç zanlı ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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18/11/2021 12:33