Bar ve clublar açılıyor!

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı. Yeni kararlara göre Bar ve Clublar 3 Haziran 2021 tarihinde açılacak

İşte o karar:

Bar ve Clublar ise dış mekanlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabileceklerdir.

Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

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21/05/2021 20:39