Bar ve clublar açılıyor!
21/05/2021
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı. Yeni kararlara göre Bar ve Clublar 3 Haziran 2021 tarihinde açılacak
İşte o karar:
Bar ve Clublar ise dış mekanlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabileceklerdir.
Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yaptıracaklardır.
Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.