Barajsız üniversite sınavında 2. gün

3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylar 165 dakika boyunca hayalini kurdukları üniversite için ter döktü.



Adaylar bugün de Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ndeki soruları yanıtlayacak.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

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19/06/2022 09:39