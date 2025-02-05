Baraka Fotoğrafçılık Kulübü Sina Manastırı’ndaydı...

Baraka Fotoğrafçılık Kulübü, yılın ilk dış çekimini 2 Şubat Pazar günü, Karşıyaka’da (Vasilya) bulunan Sina Manastırı’nda gerçekleştirdi.

Baraka’dan verilen bilgiye göre, hem doğa fotoğrafları hem de az bilinen bu tarihi dokunun fotoğraflarını çeken ekip, önümüzdeki günlerde de bir araya gelmeyi planlıyor.

Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen Baraka Kültür Merkezi üyelerinin bir araya gelip oluşturduğu Baraka Fotoğrafçılık Kulübü 2023 yılında kurulmuştu.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca aktif olan, fotoğrafçılıkla ilgili temel teorik bilgilerin öğrenildiği ve foto pratiklerle öğrenilen bilgilerin deneyimlendiği kulüp ilerleyen zamanlarda sadece üyeye özel değil dışarıya da duyurularla açılmayı planlıyor.