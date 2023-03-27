Baraka Gençlik Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı

Baraka Gençlik Tiyatrosu, “Karanlıkta Işıldayanlar” oyununun son temsilinde, Dünya Tiyatro Günü’nü seyircisiyle birlikte kutladı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Tiyatrosu elemanlarından Kenan Çiçek ve Deniz Gezmiş Kurt, Baraka gençlerinin Dünya Tiyatro Günü bildirisini sahneden okudu.

“Ezberleri bozuyor ve bize dayatılan rolleri kabul etmiyoruz” başlıklı bildiride, Shakespeare ve Brecht’ten alıntılarla, sanatın ve sanatçının toplumu dönüştürücü işlevi ve gençlerin kültür-sanatla buluşma ihtiyacı üzerinde duruldu.

“Bizler, tiyatroya gönül vermiş kişiler olarak ülkemizde ve dünyada eşit, adil ve özgür yaşayacağımız başka bir hayatın mümkün olduğunu biliyor ve sanatımızı bu güzel günlerin hizmetine sunuyoruz” denilen bildiride, Özerk Tiyatro Yasası’nın, gençlerin yararlanabileceği açık hava sahneleri ile tiyatro ve kültür binalarının eksikliğine dikkat çekildi.

“Barış içinde, adaletli ve özgür bir ülke için, bilimsel ve çağdaş bir eğitim için, doğanın ve insanın sömürülmediği güzel bir gelecek için ‘Yaşasın Tiyatro’ diyoruz” ifadeleri kullanılan bildiride, tüm tiyatro emekçilerinin ve seyircilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlandı.

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27/03/2023 12:44