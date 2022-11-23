Baraka Gençlik Tiyatrosu’ndan “Şiirin Sonbaharı”...

ads ads ads ads
23/11/2022

ads
Baraka Gençlik Tiyatrosu’ndan “Şiirin Sonbaharı”...

araka Tiyatro Ekibine yeni katılan 6 gencin hazırladığı “Şiirin Sonbaharı” adlı tiyatral şiir dinletisi, 29 ve 30 Kasım Salı ve Çarşamba akşamları Arabahmet Kültür Evi Sahnesi’nde seyirciye sunulacak.

Saat 19.00’da başlayacak gösteride, kasım ayında ölmüş şairler anılacak.

Fikret Demirağ, Gülten Akın, Orhan Veli Kanık, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Nevzat Üstün, hayatından kesitler ve şiirler ile sahneye taşınırken, yine kasım ayında kaybedilen müzisyen Timur Selçuk da şarkıları ile oyunculara eşlik ediyor.

23/11/2022 12:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Baraka Gençlik Tiyatrosu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.