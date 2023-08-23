Baraka Kültür Merkezi 15. Geleneksel Yaz Kampı Yeşilırmak’ta yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çiftçiler Birliği’nde Genel Sekreterlik görevi yapan Ziya Özkoşar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçiler Birliği’nde uzun yıllar Genel Sekreterlik ve diğer kademelerde görev yapan Ziya Özkoşar abimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. Örgütlü mücadeleye inanan Ziya hocamız çiftçilerin haklarını korumak için çok mücadele verdi. Hocamızdan çok şey öğrendik. Yokluğuna alışmak çok zor olacak Ziya hocam… Hocamıza, Allah’tan Rahmet yaslı ailesine de sabırlar dilerim.”