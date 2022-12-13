Baraka Kültür Merkezi: “Bugün Lefkoşa’yı yarın tüm bir ülkeyi kazanacağız”

Baraka Kültür Merkezi, yerel seçimlere yönelik olarak Lefkoşa’da belediye başkanlığında Mehmet Harmancı’yı, belediye meclisinde ise dernek üyelerinin de aday olarak yer aldığı Bağımsızlık Yolu listesini desteklediklerini açıkladı.

“Bir kentin, insanıyla hayvanıyla doğasıyla yolları sokaklarıyla yaşanabilir bir yer olmasında kültürün ve sanatın dönüştürücü gücü yadsınamaz. Yirmi yılı aşkın bir süredir Lefkoşa’da devrimci kültür-sanat faaliyetleri yürüten bir dernek olarak bu alandaki misyonumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

Ayrıca katılımcı demokrasinin ve söz-yetki-karar mekanizmalarına halkın her alanda müdahil olmasının, içinden geçtiğimiz Kıbrıslı Türk halkının iradesizleştirilmesi sürecindeki önemini de görüyoruz.

Yerel yönetimlerin tüm bunların bir aynası olduğunun bilinciyle, kültürün ve sanatın ilerlemesine, kadının, emeğin ve doğanın özgürleşmesine katkı koyduğuna ve koyacağına inandığımız yönde, yerel seçimlerdeki tavrımızı belirliyor; Belediye Başkanlığında Mehmet Harmancı’yı, Belediye Meclisinde ise dernek üyelerimizin de aday olarak yer aldığı Bağımsızlık Yolu listesini destekliyoruz.

Dayanışma ile gençlerin ve özel gereksinimli kişilerin yolunu aydınlattığımız; şiddet direnişçisi kadınlara destek olduğumuz; umut bahçemizdeki fidanları büyüttüğümüz; Arabahmet Kültür Evi’ni yeniden halka kazandırdığımız gibi, şüphesiz bugün Lefkoşa’yı yarın tüm bir ülkeyi kazanacağız.”

Bu habere tepkiniz:



13/12/2022 11:32