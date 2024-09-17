Baraka Kültür Merkezi, parasız, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Baraka Kültür Merkezi Eğitim Sorumlusu Onur Bütüner, yeni eğitim yılı konusunda yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti, istikrarlı bir şekilde eğitimi karanlığa sürüklemekle eleştirdi ve buna karşı parasız, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Yıllardır gazetelerdeki "Eğitim yılı sorunlarla başladı" manşetlerine dikkat çekerek bu yıl sorunların katmerlendiğini belirten Bütüner, "okulların açılmasına kısa bir süre kala, plansız, programsız ve yarım yamalak girişilen okul binalarını güçlendirme çalışmaları ile sorunların daha da büyüdüğünü" ileri sürdü.

Hükümetin okullardaki bu sorunlara karşı çözümü "konteyner sınıflarda" bulduğunu savunan Bütüner, "Günümüzde başta çocuklar olmak üzerine halkın çok büyük bir bölümünün toprak ile, park ile, bahçe ile, oyun alanları ile temasının son derece azaldığı bu ortamda; öğrencilerin bu alanları bulabileceği yegane yer olan okul bahçeleri konteyner ile dolduruldu." dedi.

Okulların açılmasının ertelenmesi gerekçesi olarak bunların gösterilmesi beklenirken gerekçenin UBP kurultayı olduğunu öne süren Bütüner, şunları ekledi:

"Eğitime ara verilen üç aylık dönemde kendi iç hesaplaşması ile uğraşıp okulları atıl vaziyette bırakan; öğretmen kadrolarını tamamlamayan; ciddiyetten uzak biçimde çıkarılan sınav tüzüğü sonucu rehber öğretmen kadrolarını belirsizlikler ile baş başa bırakan Eğitim Bakanı ve UBP hükumeti ile karşı karşıyayız."

Baraka Kültür Merkezi Eğitim Sorumlusu Onur Bütüner, Başbakan Üstel ve hükümetini, kurultay hesaplarıyla öğrencileri belirsizliğe itmekle suçlayarak buna karşı istikrarlı bir şekilde mücadele etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.