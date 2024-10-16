Baraka Kültür Merkezi, Ritim Atölyesi etkinliği düzenleyecek

Baraka Kültür Merkezi, “Benimle Oynar mısın” etkinlikleri kapsamında Ritim Atölyesi düzenleyecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 6-10 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek ve katılımı ücretsiz olacak Ritim Atölyesi, cumartesi 10.00-11.00 saatleri arasında Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak.