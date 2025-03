Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kolektifi iş birliğinde film gösterimi ve söyleşi düzenlenecek

Baraka Kültür Merkezi’nin her ay düzenlediği “Sun-İzle-Tartış” etkinliği kapsamında, cumartesi günü “9’dan 5’e (Nine to Five)” adlı film gösterilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 19.00’da Kızılbaş’taki lokalinde yapılacak.

Kadın Eğitimi Kolektifi eğitmenlerinin de katılacağı etkinlikte, film gösteriminin öncesinde, “Çalışma Yaşamında Kadınlar” temalı bir sunum yapılacak; gösterim sonrasında ise “Kadın ve Emek” konulu bir söyleşi düzenlenecek.

Kadın dayanışmasını konu alan filmin gösterimi ücretsiz ve halka açık olacak.