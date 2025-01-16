Baraka Kültür Merkezi’nde ''El Buen Patron – Good Boss'' isimli film gösterildi

Baraka’nın Sun İzle Tartış etkinliği kapsamında cumartesi akşamı “El Buen Patron – Good Boss” filminin gösterimi yapıldı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, filmin konusuna da yer verildi.

Filmin ardından yapılan tartışmada ise patron ve çalışan ilişkileri irdelendi.

Açıklamada, 15 Şubat Cumartesi günü Don’t Look Up isimli filmin gösterileceği kaydedildi.