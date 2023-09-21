Baraka Kültür Merkezi’nden çocuklara yönelik etkinlik

Baraka Kültür Merkezi, ülke yönetiminin muhafazakarlaştırma çabası içerisinde olduğunu iddia ederek, mevcut çabalara inat çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye başlayacağını açıkladı.

Baraka Kültür Merkezinden yapılan açıklamada, “Gelmiş geçmiş tüm işbirlikçi hükümetlerin bize dayatmaya çalıştığı muhafazakarlaştırma çabalarından ötürü açılan ilahiyat kolejleri, düzenlenen kuran kursları ve “keyfi” değiştirilen okul kitapları yüzünden çocuklarımızın bilimden uzak dogma yaklaşımlara itildiği düzene inat Baraka Kültür Merkezi olarak her yaş grubundan çocuğumuzla doya doya oynayacağız” denildi.

İlk etkinliğin Baraka Kültür Merkezi’nde, 30 Eylül Cumartesi, 6-8 yaş grubuna yönelik olacağı, etkinliğin 17.00’da başlayacağı kaydedildi.

Etkinlikte kalemlik yapılacağı ve bunun için tuvalet kağıdı ve boya getirilmesi istendi. Etkinliğin 10 kişi ile sınırlı olacağı ve kayıt yaptıran ilk 10 çocuğun etkinliğe dahil edileceği belirtildi. Yer ayırtmak için 0548 881 00 52 numaralı telefon tahsis edildi.