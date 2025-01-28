Baraka Kültür Merkezi’nin 24’ncü Olağan Genel Kurulu yapıldı

Baraka Kültür Merkezi Olağan Genel Kurulu, 26 Ocak’ta Baraka Kültür Merkezi lokalinde yapıldı; toplantıda yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, genel kurul sosyalizm, barış ve demokrasi mücadelesinde yaşamını kaybedenler ve şampiyon meleklerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Ardından Yönetim Kurulu adına Pınar Piro konuşma yaptı. Piro konuşmasında, örgüt olarak sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Batak da konuşmada, değerleri ve sevgi tılsımı ile kurulan çok güzel bir bağları olduğunu kaydetti.

Tahsin Oygar ise yönetim kurulu adına, yapılan tüzük değişikliği hakkında bilgiler verdi. Oygar, tüzük değişikliğine, daha demokratik ve katılımcı düzenlemelerin yapılması, sanatsal özerkliği vurgulayan ve yeni faaliyet alanlarına alan açan maddelerin eklenmesi amacıyla gidildiği belirtti.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulunda görev yapacak isimler söyle belirlendi: "Mustafa Batak, Nazen Şansal, Pınar Piro, Şifa Alçıcıoğlu, Zekiye Şentürkler, Tahsin Oygar (yedek)."

Disiplin Kuruluda ise Aziz Güven, Hasan Çağın Tezbaşar, Merin Olgun, Onur Bütüner, İlke Olgun, Ekin Tezbaşar (yedek) görev yapacak.

Denetleme Kurulu’nda Ali Şahin, Sezgin Keser, Ömer Tatlısu ve Halide Erkıvanç (yedek) görevlendirildi.

Onaylanan Mali Rapor ve Faaliyet Raporuna Baraka Kültür Merkezi’nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.