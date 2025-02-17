Baraka Kültür Merkezi'nin "İzle-Tartış" etkinliğinde "Yukarı Bakma" filmi izlendi

Baraka Kültür Merkezi'nin ayda bir düzenlediği "İzle-Tartış" etkinliğinde, Yukarı Bakma (Don't Look Up) filmi izlendi.

Baraka Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre film, dev bir göktaşının dünyayı yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan ancak medya ve siyasetteki absürdlüklerle boğuşan iki bilim insanının hikayesini mizahi bir şekilde konu ediyor.

Film sonrası yapılan söyleşide ise bilim ve bilim karşıtlığı, komplo teorileri ve insanların bunlara inanma eğilimleri tartışılarak, filmin sağladığı çok boyutlu temalar konuşuldu. Şöyleşide, yapay zeka, bilimdeki ilerlemeler sonucu teknolojinin hızla gelişimi, toplumların algoritmalar ile yönlendirilmesi gibi konularda fikir alış verişi yapıldı.

Mart ayı filmi olarak ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve emek temalı bir film belirlenmesine karar verildi.