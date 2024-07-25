Baraka Okuma Grubu “Marksizm ve Birey Sorunsalı” kitabıyla okumalarına devam ediyor

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cem Eroğul’un uzun yıllar süren araştırmalarına “ve Birey Nedir?” adlı çalışmasına giriş niteliği taşıyan Marksizm ve Birey Sorunsalı’nın, “Marksizm bireyi nasıl ele alır? Biyolojik, toplumsal ve psikolojik belirlenmelere nasıl yaklaşır? Bireyi incelerken yöntemini nasıl inşa eder? gibi soruların ve daha fazlasının yanıtlarını oluşturduğu, bilgisi paylaşıldı.

İsteyen herkesin dahil olabileceği Okuma – Tartışma Grubu’nun, bugünden başlayarak her çarşamba saat 18.00-19.30 arasında okumalarına devam edeceği belirtildi.