Baraka Okuma Grubu’ndan film izleme etkinliği...

 Baraka Okuma Grubu okuyacağı bir sonraki kitabından önce film izleme etkinliği düzenleyecek.

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17/10/2023

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Baraka Okuma Grubu’ndan film izleme etkinliği...

 Baraka Okuma Grubu okuyacağı bir sonraki kitabından önce film izleme etkinliği düzenleyecek.

Baraka’dan verilen bilgiye göre, Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil Mi?” kitabını okumaya başlamadan önce izleyenlere bu soruyu düşündürecek “Fantastic Planet” adlı film, 19 Ekim Perşembe saat 18.00’de Baraka Kültür Merkezi lokalinde izlenecek.

Etkinlik ücretsiz ve halka açık olacak.

17/10/2023 09:05
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TAGS: haber, kıbrıs, Baraka Okuma Grubu
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