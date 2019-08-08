HABER KIBRIS

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Baraka ve Bağımsızlık Yolu Panel Düzenliyor

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08/08/2019

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Baraka ve Bağımsızlık Yolu Panel Düzenliyor

Baraka ve Bağımsızlık Yolu, Cumartesi günü Panel düzenliyor.

Baraka’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak panelin konusu “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir?”. 

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü ise saat 19:00’da İngiliz Yüksek Komiserliği önünde toplanıp, ABD temsilciliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne protesto yürüyüşü yapılacağı kaydedildi.

 

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TAGS: haber, kıbrıs, Baraka, Bağımsızlık Yolu
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