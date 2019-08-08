Baraka ve Bağımsızlık Yolu Panel Düzenliyor
08/08/2019
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Baraka ve Bağımsızlık Yolu, Cumartesi günü Panel düzenliyor.
Baraka’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak panelin konusu “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir?”.
Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü ise saat 19:00’da İngiliz Yüksek Komiserliği önünde toplanıp, ABD temsilciliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne protesto yürüyüşü yapılacağı kaydedildi.