Baraka ve Bağımsızlık Yolu Panel Düzenliyor

Baraka ve Bağımsızlık Yolu, Cumartesi günü Panel düzenliyor.

Baraka’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak panelin konusu “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir?”.

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü ise saat 19:00’da İngiliz Yüksek Komiserliği önünde toplanıp, ABD temsilciliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne protesto yürüyüşü yapılacağı kaydedildi.