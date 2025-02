Baraka'nın “İzle-Tartış” etkinliğinde “Don’t Look Up (Yukarı Bakma)” filmi izlenecek

Baraka Kültür Merkezi'nde her ay düzenlenen İzle-Tartış etkinliğinde, bu kez "Don’t Look Up (Yukarı Bakma)" filmi izleniyor. Baraka’dan yapılan açıklamada, yarın saat 19.00’da başlayacak olan etkinlik, ücretsiz gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm sinema ve bilim severler davet edildi.

2021 ABD yapımı olan hiciv türündeki filmde, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep rol alıyor. Don’t Look Up, dev bir göktaşının dünyayı yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini imalı bir şekilde konu ediyor. Politika ve medyaya absürt bir bakış getiren bu film, iki bilim insanının karşılaştığı vurdumduymazlık ve bilim karşıtlığını eleştiriyor.

Baraka açıklamasında tüm sinema ve bilim severler, Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokaline, odun sobası, çay ve darı eşliğinde film izleyip sohbet etmeye davet edildi.