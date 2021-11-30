Barbados dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu

Barbados, Kraliçe İkinci Elizabeth'i devlet başkanlığından resmen kaldırdı ve başkent Bridgetown'da düzenlenen törenle cumhuriyet oldu.

Dame Sandra Mason, ülkenin bağımsızlığının 55'inci yıldönümüne denk gelen bir gece yarısı etkinliğinde cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Etkinliğe Galler Prensi Charles ve Barbadoslu şarkıcı Rihanna katıldı.

Prens Charles yaptığı bir konuşmada, Karayip adasının maruz kaldığı "korkunç kölelik vahşetini" kabul etti.

Resmi iktidar değişikliğini belirtmek için İngiliz monarşisine son bir selam verildi ve Kraliyet Standart bayrağı indirilerek değiştirildi.

Törende onur konuğu olarak konuşan Prens Charles, anayasal statü değişikliğine rağmen iki ülke arasındaki bağların devam ettiğini hatırlattı.

Mason, Barbados Genel Valisi olarak 16 Eylül 2020'deki açıklamasında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip, gelecek yıl cumhuriyet olmak istediklerini belirtmişti.

1996'da bağımsız oldu

Barbados, 1956'dan itibaren fiilen bağımsız olsa da 30 Kasım 1996'da İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiş ancak Kraliçe, devlet başkanı olmayı sürdürmüştü.

Yaklaşık 285 bin nüfusuyla Barbados, turizm ve finans alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin en zengin adalarından birine dönüşmüştü.

Karayipler bölgesinde, diğer İngiliz kolonilerinden Guyana 1970'de, Trinidad ve Tobago 1976'da, Dominika da 1978'de bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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30/11/2021 09:00