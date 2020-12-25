Barbaros: Bu hafta izole olalım, yemesek içmesek bir şey olmaz

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, sosyal medya hesabından köyde ikinci tarafa testlerinin salı gününe kadar yapılacağını duyurdu. Hasan Barbaros, köy halkına ikinci testler yapılana izole olmaları çağrısında bulunarak “Bu hafta izole olalım , yemesek içmesek bir şey olmaz, evimizde yer içeriz , bu hafta sonu misafirler de köyümüze gelmese iyi olur , hepinize sağlıklı günler dilerim” dedi.

Barbaros’un açıklamasının tamamında “Değerli köylülerim öncelikle bir süreliğine başlatmış olduğumuz tedbirlere göstermiş olduğumuz tam uyuma teşekkür ederim, bize de yakışan budur. Evet bazı arkadaşlarımız biraz zarar görecek ama bu sağlıktır başka bir şeye benzemez. Pozitif vakalarımız artmakta tedbiri elden bırakmayacağız , tüm hastane ve karantinada olan arkadaşlarımız biran evel iyileşip aramıza katılsın, en geç salı gününe kadar ikinci taramayı gerçekleştireceğiz, Pazartesi de olabilir , sağlık bakanlığımız ne gün bize yardımcı olursa o gün testlerimizi yapacağız. Onun için bu hafta izole olalım , yemesek içmesek bir şey olmaz, evimizde yer içeriz , bu hafta sonu misafirler de köyümüze gelmese iyi olur ,hepinize sağlıklı günler dilerim.” ifadelerini kullandı.

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25/12/2020 16:31