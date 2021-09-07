Barbaros Şansal'a hapis cezası

Türkiye Cumhuri,yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılanan modacı Barbaros Şansal hakkında karar çıktı.



İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal katılmadı. Sanık Barbaros Şansal ve şikayetçi TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı avukatları temsil etti.

Sanık Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz" dedi.



"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Ela Ezgi Yelmen ise beyanında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bilirkişi raporuna katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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07/09/2021 12:50