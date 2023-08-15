Barbie filminden 50 milyon dolar kazanacak

2023 yılının en iyi açılışını yapan "Barbie" filmi, gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Filmin başrolünde yer alan ve aynı zamanda yapımcısı olan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'nin filmden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Oyuncunun yaklaşık 50 milyon dolar kazanması bekleniyor. Robbie, gişe hasılatından da bonus kazanacak.

Yönetmen Greta Gerwig, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti.



Gerwig'in de filmin gişe başarısından kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor.

"Barbie", ABD gişesinde toplamda 526,3 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1,18 milyar dolar hasılata ulaştı.



Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği film, şirketin "Harry Potter: Ölüm Yadigarları Bölüm 2" filminin ardından en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

BARBIE HAKKINDA



Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.



Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.