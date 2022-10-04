Barbie için savaş var… Mirasçıları birbirine girdi

Daily Mail’e oyuncak devine gönderdiği ve sürekli olarak görmezden gelindiğini söylediği mektupları ve e-postaları ileten Ann Ryan, tasarımcı babasının dünyanın en ünlü oyuncak bebeğinin mucidi olarak rolünü kanıtlayacağını söylediği dahili kayıtlara ve arşivlere erişmeye çalışıyor.

Ryan, babasının kara listeye alınmasının sebeplerinden birinin onun “ahlaksız yaşam tarzı” olduğunu söylüyor.

1991 yılında 65 yaşındayken intihar eden Jack Ryan, Mattel firmasında 20 yıl boyunca çalıştı. Beş kez evlendi ve Los Angeles’taki evinde çeşitli ortamlara ve seks partilerine ev sahipliği yaparak evli olmasına rağmen farklı cinsel partnerlerle birlikte olan biriydi. Ayrıca uyuşturucu ve yoğun içki kullanımıyla biliniyordu.

Ann-Jack Ryan…

MATTEL CEVAP VERMİYOR

Ann Ryan ise, Mattel’in Barbie’nin Ruth Handler tarafından icat edildiği hikayesine bağlı kalmayı tercih ettiğini söylüyor.

Mattel’in web sitesinde Ryan’dan hiç bahsedilmiyor ve Barbie’nin yaratıcısı olarak Handler onurlandırılıyor.

“Babam kesinlikle Barbie’nin babası” diyen Ryan, şimdiki amacının “Ruth’un Barbie’yi icat etmekten ve bebeğin büyük başarısından kimin sorumlu olduğuna dair hikayesini çürütmek” olduğunu söyledi.

Bu habere tepkiniz:



04/10/2022 16:11