Barbie'den sonra Hot Wheels oyuncak filmi geliyor

Mattel oyuncaklarına dayanan onlarca filmin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktığına, "Barbie"nin potansiyel gişe başarısının bu yapımların fitilini ateşleyeceği tahmin ediliyordu. Nihayetinde "Barbie" vizyona girdi ve çok kısa sürede 1 milyar doların üstünde küresel hasılat elde ederek beklentilerin ötesinde bir başarıya imza attı.



Bu durumda, tam da tahmin edildiği gibi Warner Bros, Mattel'e ait oyuncak markası Hot Wheels'ın filmi için çalışmalarını hızlandırdı. Hot Wheels arabalarına dayanan bir film yapma girişimleri aslında on yıl öncesine kadar gidiyor, ancak proje için ciddi adımlar bir türlü atılamadı. En son 2022 Nisan'ında filmin yapımcılığını J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot'un üsteleneceği açıklanmış, fakat sonrasında yine herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.



Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, proje artık somutlaşmaya çok daha yakın, çünkü Warner Bros. filmi yönetecek ismi belirlemek için yönetmenlerle görüşmelere başladı. Şu anki grevler yapımcı ve yönetmen anlaşmaları için bir engel teşkil etmiyor, ancak yönetmen hızla belirlense bile filmin senaryosunun yazılması için yazarlar grevinin sona ermesi beklenecek.

Barbie" gişedeki başarısıyla sıradaki Mattel filmlerine ilham olduğu gibi, aslında gelecek filmler üstündeki baskıyı da arttırıyor. Bir oyuncak olarak Barbie'nin bağlı olduğu kültürel kodlar, Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın feminizm, toplumsal cinsiyet, kadın - erkek ilişkileri, kendini keşfetme gibi konularla dolu bir senaryo ortaya çıkarmasını sağladı. Hot Wheels ya da UNO gibi oyuncaklar için ise böyle bir arka plandan bahsetmek çok zor.



Mattel CEO'su Ynon Kreiz, yine de yaklaşımın anahtarının "Barbie"de olduğunu, yani ürünlerini "satın alan insanların sadece tüketici değil, hayran olduklarını" fark etmelerini sağlamak istediklerini söylüyor.

Geliştirme aşamasındaki diğer projeler arasında; MGM'de "Polly Pocket", Universal'da "Rock Em Sock Em Robots", Skydance'ta "Matchbox" ve uzun süredir sıkıntılı olan "Masters of the Universe" ile birlikte bir "Wishbone" filmi yer alıyor.