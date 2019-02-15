Barbie’den tekerlekli sandalyeli ve protezli bebek

Daha önce Frida Kahlo başta olmak üzere pek çok ilham veren kadının Barbie bebeklerini üreten, ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk eskrimci Ibtihaj Muhammed'den esinlenerek ilk başörtülü Barbie’yi yapan oyuncak markası Mattel, 2019 koleksiyonunda tekerlek sandalyeli ve protezli bebek çeşitlerine yer verecek.

Yeni oyuncak serisiyle fiziksel yetersizliğe dair tartışmalarla savaşmayı hedefleyen Mattel, protezli bebek için, doğuştan önkolu bulunmayan ve şu anda 13 yaşında olan Jordan Reeves ile birlikte çalışacak. Protez kısmının çıkarılabilir olmasıyla daha gerçekçi bir bakış sunulması hedefleniyor.

Mattel, tekerlekli sandalyeli oyuncağın tasarımı için, konunun uzmanları ve Kaliforniya Üniversitesi'nde firmanın adını taşıyan çocuk hastanesindeki ekiple birlikte çalışacak. Firma, ‘Barbie fanlarının en çok talep ettiği aksesuarın tekerlekli sandalye olduğunu' söyledi.

Şirket ayrıca, engelli rampası da olan bir ‘Barbie'nin Rüya Evi' üretecek.

Mattel, yeni koleksiyonuyla, Barbie'nin ten ve göz rengi, görünümü, yaşam tarzı açısından çeşitlilik gösterebileceğini kanıtlamak istiyor.