Barça 90+7'de 3 puana uzandı

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18/02/2024

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Barça 90+7'de 3 puana uzandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle, iyi bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, hücumdaki en önemli ismi Iago Aspas'ın 47. dakikada gelen golüyle skorda eşitliği sağladı.

Katalan takımı, 90+7. dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Barcelona, üçüncülükteki yerini korudu.

Celta Vigo ise 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı.

 

18/02/2024 09:48
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TAGS: Barça 90+7’de 3 puana uzandı
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