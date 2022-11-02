Barça galibiyetle veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Viktoria Plzen'i 4-2 mağlup etti.

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02/11/2022

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Barça galibiyetle veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Viktoria Plzen ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi Radu Petrescu yönetti.

Müsabaka, 4-2'lik Barcelona üstünlüğüyle noktalandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Alonso, Torres (2) ve Pablo Torre kaydetti.

Ev sahibi adına Chory'nin 2 golü puan için yeterli olmadı.

Daha önce Avrupa Ligi'ne düşmesi kesinleşen Barcelona, grubu 7 puanla bitirdi.

Viktoria Plzen ise bu aşamayı puansız tamamladı.

02/11/2022 11:10
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TAGS: Barça i spor, futbol
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