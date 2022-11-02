Barça galibiyetle veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Viktoria Plzen'i 4-2 mağlup etti.
02/11/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Viktoria Plzen ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi Radu Petrescu yönetti.
Müsabaka, 4-2'lik Barcelona üstünlüğüyle noktalandı.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Alonso, Torres (2) ve Pablo Torre kaydetti.
Ev sahibi adına Chory'nin 2 golü puan için yeterli olmadı.
Daha önce Avrupa Ligi'ne düşmesi kesinleşen Barcelona, grubu 7 puanla bitirdi.
Viktoria Plzen ise bu aşamayı puansız tamamladı.