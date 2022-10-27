Barça önce elendi, sonra yenildi

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, Çarşamba gecesi maçları ile devam etti.

C Grubu'nda Bayern Münih, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0 yendi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri Mane, Choupo-Moting ve Pavard attı.

Barça, Inter'in Plzen karşısında kazanması sonrası bu maç başlamadan önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

3-0 kazanan Bayern, 5'te 5'le 15 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Barça ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Barcelona, Xavi ile birlikte üst üste 2. sezonda da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Katalan ekibi en son 1997/1998 ve 1998/1999 sezonlarında üst üste 2 kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda etmişti.

Bu habere tepkiniz:



27/10/2022 10:39