Barça, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek!

Son olarak 2003-2004 sezonunda "Kupa 2"de bir turnuva oynayan Barcelona, ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi dışında ilk defa karşı karşıya gelirken, bu zamana kadar oynanan ve 2'si berabere sona eren 8 maçta Barcelona'nın 5, Galatasaray'ın da 1 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ile Barcelona son olarak 2002-2003 sezonu Şampiyonlar Ligi H Grubu'na karşı karşıya gelmiş ve iki maçı da Katalan takımı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 13 Kasım 2002'de Camp Nou Stadı'na çıkmış ve sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.

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10/03/2022 10:11