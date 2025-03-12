Barcelona - Benfica maçında ilginç an: İftar için 2 kez mola verildi

Barcelona ve Benfica mücadelesinde maçın hakemi mücadelenin henüz ilk dakikalarında iftar molası verdi. Milli oyuncu Orkun Kökçü, hakeme iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti. Mola yaklaşık 10 dakika sonra tekrar verildi.

Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Benfica deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maçın 15.dakikasında hakem oruçlu futbolcuların iftarını yapabilmesi için oyunu durdurdu.

Hakem yaklaşık 10 dakika önce de iftar molası verdi ancak Orkun Kökçü, hakeme iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti.

Portekiz ekibinde oynayan milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ve Barcelona'dan Lamine Yamal karşılaşmaya oruçlu olarak başladılar.