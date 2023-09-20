Barcelona, Antwerp karşısında farka koştu
Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Antwerp'i 5-0 mağlup etti.
20/09/2023
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu heyecanı bu akşam oynanan maçlarla başladı.
H grubundaki maçta Barcelona sahasında Antwerp'i ağırladı. Baştan sonra üstün bir oyun sergileyen Katalan ekibi, maçı 5-0 kazanarak üç puanı kaptı.
JOAO FELIX'TEN 2 GOL, 1 ASİST
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 66'da Joao Felix, 19'da Lewandowski, 22'de Bataille, ve 54'te Gavi kaydetti.
Barcelona grubundaki ikinci maçında Porto deplasmanına çıkacak. Antwerp ise sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.