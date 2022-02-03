Barcelona, Aubameyang transferini açıkladı! Bedavaya aldılar

Barcelona, Aubameyang transferini resmen açıkladı. Arsenal'da yaşadığı tartışma sonrası sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu Barcelona ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Katalanların bedavaya getirdiği bu transfer dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Agüero'nun sakatlığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Barcelona'da mutlu son! Arsenal'da tartışma yaşayıp kadro dışı kalan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen Gabonlu yıldız golcü Aubameyang ile sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME SÜRESİ 1.5 YILLIK

Arsenal'da kadro dışı kaldıktan sonra karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu Aubameyang, Barcelona'ya resmen transfer oldu. Katalan ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Gabonlu oyuncunun serbest kalma bedelinin 100 milyon avro olduğunu açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2022 09:05