Barcelona Başkanı Joan Laporta, corona virüse yakalandı

Barcelona Kulübü, Başkan Joan Laporta'nın corona virüse yakalandığını duyurdu.

Salı günü testi pozitif çıkan kişilerle temasından sonra test sonucu negatif çıkan Laporta'nın ikinci testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada Laporta'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve semptom göstermediği belirtildi.

Joan Laporta karantinaya girerken başkan yardımcısı Rafael Yuste'nin testi ise negatif.

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05/01/2022 11:20