ads

Barcelona Başkanı Joan Laporta, corona virüse yakalandı

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın corona virüs testi pozitif çıktı.

ads ads ads ads ads
05/01/2022

ads
ads
ads
Barcelona Başkanı Joan Laporta, corona virüse yakalandı

Barcelona Kulübü, Başkan Joan Laporta'nın corona virüse yakalandığını duyurdu.

Salı günü testi pozitif çıkan kişilerle temasından sonra test sonucu negatif çıkan Laporta'nın ikinci testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada Laporta'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve semptom göstermediği belirtildi.

Joan Laporta karantinaya girerken başkan yardımcısı Rafael Yuste'nin testi ise negatif.

05/01/2022 11:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Barcelona, Joan Laporta, corona virüse
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.