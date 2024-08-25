Barcelona, Bilbao'yu puansız gönderdi
25/08/2024
Barcelona, Athletic Bilbao'yu Lamine Yamal ve Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Lamine Yamal ve 75. dakikada Robert Lewandowski attı. Athletic Bilbao'nun tek golü 42. dakikada penaltıdan Ohian Sancet'ten geldi.25/08/2024 12:20