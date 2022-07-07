Barcelona cephesinden Robert Lewandowski açıklaması

Futbol dünyasında merakla beklenen transferde sona yaklaşılıyor. Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandoski için teklifini yaptı.

Barcelona 2022 yazının en büyük transferine hazırlanıyor.

Son dönemde Real Madrid'in gerisinde kalan Katalan devi, Bayern Münih'in rekortmen golcüsü Robert Lewandowski için son teklifini yaptı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız futbolcuyı kadrolarına katacaklarını düşünüyor.

"Lewandowski için teklifimizi yaptık. Cevabımızı bekliyoruz. Sürecin olumlu sonuçlanacağını umuyorum. Bayern Münih'e yaptığımız teklif piyasa şartlarının üzerinde. Ayrıca Lewandowski'ye aramıza katılmak için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etmek istiyorum."

Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek Lewandowski, Bavyera ekibinden bu yaz ayrılmak istediğini açıklamıştı.

8 sezon geçirdiği dev kulübün tarihine geçen Polonyalı forvet, 8 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Son 2 sezonda FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol attı, 72 asist yaptı.

33 yaşındaki forvetin transferini noktalamayı bekleyen Barcelona, daha önce Franck Kessie ve Andreas Christensen'i kadrosuna katmıştı.

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07/07/2022 19:28