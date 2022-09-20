Barcelona ezeli rakibinden transfer peşinde

Marco Asensio'nun Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Real Madrid'de forma bulamayan Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Katalan ekibi oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Asensio'nun menajeri Jorge Mendes'in Barcelona'yla ilişkilerinin iyi olmasının bu transfer için olumlu sonuçlanma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

İspanyol oyuncu, bu sezon Real Madrid'de sadece 4 maça çıkabilirken; bu maçlarda toplam 47 dakika süre alabildi.

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20/09/2022 08:44