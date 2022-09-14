Barcelona, genç yıldızı Gavi ile sözleşme yeniledi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı.
14/09/2022
Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.